星宇航空28日舉行興櫃前記者會，由星宇航空財務協理張芝菻（左起）、執行長翟健華、公關長聶國維、策略長劉充富出席說明。（陳俊吉攝）

星宇航空2020年一開航就碰上新冠肺炎疫情，如今台灣邊境解封有望，星宇也將在9月30日興櫃掛牌，今先舉行法說會與記者會，執行長翟建華表示，預估今年底機隊規模達19架，等國門一開，明年第1季平均每月航班達600班，明年營運可達損益兩平，開始獲利。

星宇航空（股票代號2646）9月30日興櫃掛牌，正式進入資本市場，今日召開興櫃前法人說明會與記者會。星宇自2018年成立以來就備受期待，董事長張國煒誓言要打造一家「精品級」航空公司，如今將正式登錄興櫃市場，透過獨特的品牌魅力走出屬於自己的路。

各國邊境措施逐步鬆綁，旅遊市場回溫，星宇航空今年1至8月營收較去年同期增加131％，已連續4個月年增率及月增率呈現正成長，顯現全球旅遊復甦已經浮現，各航線將持續增班，迎接解封後之旅遊商機。

翟建華表示，今年底機隊規模將達19架，包含13架A321neo、4架A330neo及2架A350新機，運量將是去年同期的2倍，第4季航班數亦較第3季增加近1倍。展望疫情解封後，航空產業將迎來強勁復甦，有助提升航班載客率，有信心明年可以獲利。

翟建華說，星宇從成立就很清楚自己的定位，打造屬於台灣的高端精品航空品牌，很多人說台灣容納不了第3家航空公司，台灣市場確實很小，但只要善用台灣地理位置優勢，發展北美與東南亞共10億人口的轉機航網，未來潛力無窮。

星宇航空指出，全球客運市場持續復甦，截至今年6月為止，客運需求已恢復至疫情前約70％水準，公司也將增闢亞洲新航線拓展飛行版圖，預計10月28日開航沖繩、札幌，並復飛越南峴港航線，屆時星宇航空將有13個航點，以迎接年底的旅遊旺季。

首架A350廣體客機於10月完成交機後，規劃於2023年第1季投入亞洲航線，並從4月起開闢台北－洛杉磯航線，正式開啟太平洋另一端的市場，未來也將持續佈局美洲航點，深耕商務轉機客市場並加速航網的拓展。