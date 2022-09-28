資深媒體人周玉蔻因爆料前中姐張淑娟是台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華案」的緋聞女主角，而遭到提告，今（28）日周玉蔻神隱，委請律師提告蔣萬安、台北市長柯文哲。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩直批，資深媒體人不該用電視公器來支持某個特定候選人，呼籲女性團體站出來聲援張女士。

柯志恩今早在市議員黃紹庭、陳若翠，議員參選人許采蓁陪同下掃國民市場，媒體提問有關周玉蔻事件。柯志恩直言，資深媒體人不應該用電視的公器來支持某一個特定的候選人，更不該對於完全無辜女性（張淑娟），把她的名字大大放在媒體標題，讓她承受前所未有委屈，這是相當不應該。

柯志恩認為，資深媒體人應當謹守第四權的本分，公正針對事件做評論，這次卻傷害了張淑娟，她也呼籲女性團體應該站出來，好好聲援張女士，特別對於選風汙衊，以及跟選舉無關的任何人身上的指控，都應該嚴加譴責。

此外，針對鏡電視爆出有總統旨意府院手伸進NCC，柯志恩直言，有立委已指證歷歷，播出錄音帶，總統府雖否認，但是錄音帶也確實是事實。

柯志恩談到，鏡電視創辦人裴偉講得如此罪證確鑿，那他所點名的不管是總統府下指導棋、行政院長蘇貞昌或民進黨前祕書長洪耀福，裴偉都已經點名講出來了。

因此，柯志恩認為，總統府或行政院有必要對這個錄音帶做出更明確的回應，「如果你有反駁的證據請拿出來，不要只是告訴大家沒有這回事」，這樣沒有辦法對於鏡電視是不是要入主，全民的疑慮仍無法被消弭。