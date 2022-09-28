藝人蔡允潔5月跟老公Fraser結婚，7月時公布懷孕喜訊，不時會分享生活日常的她，先前確診新冠肺炎，好在康復之後與腹中胎兒皆無恙，沒想到近來上廁所時驚見血便，嚇得她趕緊就醫，深怕健康狀況亮起紅燈。

蔡允潔近來上大號時發現有血便，因為是第一次遇到此狀況，讓她相當緊張，即便其他人安慰應該是痔瘡，由於從未發生過，因此就醫前都在想「應該不會吧」，到婦產科看診後，醫生診斷出是痔瘡，強調孕婦得到的機率相當高，但看在她一臉憂慮的樣子，不忘連忙安撫：「不用緊張，寶寶沒事」，她表示由於目前身體不再是自己一個人的，難免會容易緊張。

對此，許多媽媽粉絲留言分享相關經歷：「每天屁股泡溫水，再抹痔瘡膏」、「我也是懷孕長超大顆，坐著都超痛，要用甜甜圈坐墊來坐，產後每天要泡盆溫水15分鐘，就消很多也不痛」、「懷孕期間痔瘡很正常」、「我人生第一次痔瘡也是在懷孕的時候，真的很不舒服」、「沒事的啦！坐太久也是有可能喔」。

蔡允潔先前確診新冠肺炎，近來處理理賠後續事項時，發現跟預期數字不同，詢問後才發現確診日期是在投保後3個月又多1天，就因為差這1天，理賠金額因此有不同，從原本能領到8萬元，如今只有5萬元左右，不禁感嘆：「就一天太巧了吧」。