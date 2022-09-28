國民黨台南市長參選人謝龍介提出6大教育政策，希望營造更好的教育環境。（本報資料照片）

今天是教師節，藍綠兩黨的台南市長參選人，均祝福所有老師「教師節快樂」。其中，尋求連任的市長黃偉哲，除肯定4年來全市校長、老師為了下一代教育所做的努力外，更送給教師們一個大禮，宣布今天發放約11.2億元的教師考核獎金。國民黨台南市長參選人謝龍介也提出6大教育政策，希望營造更好的教育環境。

黃偉哲表示，今天是教師節，謝謝許多老師非常辛苦，包括老師、家長、校長及市府教育局同仁，都為了下一代的教育而努力。基本上，這4年來，台南的教育在中央各項評比裡，都有非常長足的進步，不管是課綱、科學教育、體育，或是競賽，都有很好的成績，甚至雙語教育也得到中央的肯定，在遠見雜誌、黃昆輝基金會、天下雜誌的評比中，台南的教育文化都名列前茅。

黃偉哲還說，未來還將在公共托育及幼兒園部分加強優化，因為少子化的影響，許多非營利幼兒園的加入，都已經與公托形成一個非常好的聯絡網絡，希望家長不要因為疫情就把孩子留在家裡，現在疫情已經慢慢過去，希望能趕快將孩子送到托兒所或幼兒園，市府也會配合中央育兒津貼的發放，讓幼兒教育能夠步上軌道，品質也更好。

黃偉哲更指出，為感謝各級學校校長及教師們在教育場域的辛勞付出，市府年年提早發放考核獎金，2019年至2020年分別提早22天、48天及57天，今年又比去年再提早27天於今天教師節發放，總計發放約11.2億元。

針對教育政策，謝龍介也主張，當選後將優化托育環境，增設公共化幼兒園，改善幼兒園遊戲場；盤點閒置或廢棄校舍，輔導轉型為公托中心，或公共家園；提供免費校園營養午餐；培育新住民及其子女，兼容並蓄，鼓勵多元文化；導入資訊創新科技，提升教學品質與效率；加速老舊校舍整建。