名嘴周玉蔻昨晚在節目中流淚痛批台北市長柯文哲與國民黨台北市長參選人蔣萬安，控訴蔣用「小倆口」形容她與民進黨台北市長參選人陳時中的關係，陳時中今受訪表示，有一些候選人也要注意自己的口德啦；「就像影射什麼小倆口啊，這些都是沒有什麼口德的事情嘛」。

對於周玉蔻要告柯文哲與蔣萬安，陳時中支持表示，讓法律能夠釐清也是一件好事情。

此外，被問到是否認同柯文哲說的「一屍N命」；陳時中說，他其實不太瞭解那個「一屍N命」的意思。要請柯文哲解釋的更清楚。

民進黨台北市長候選人陳時中今日上午跨區到新北市汐止橫科市場掃街；對連日周玉蔻衍生的爭議，被問到會不會擔心選戰選到一直被轉移焦點？

陳時中表示，所以希望大家不要這樣去轉移相關的一個焦點；有些候選人也要注意自己的口德，因為口德也代表自己的品德。

至於注意什麼口德？陳時中說，就像影射什麼小倆口，這些都是沒有什麼口德的事情嘛。

對於「一屍N命」；他說，他不知道指的是什麼命啊。每一個個體基本上在民主社會，幾位主要的人還是沒有瞭解到，每一個個體都要尊重，這是民主社會裡面最基本的一個價值。

媒體詢問，會希望周玉蔻事情到此為止？陳時中表示，跟選舉無關的事情儘早能夠落幕，回歸施政的主軸。