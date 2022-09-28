全球工業級嵌入式存儲品牌廠ADATA威剛(3260)，推出獨家A+ SLC技術，專為MLC與3D TLC存儲單元設計，兼具高性能與高耐用性的同時，為嵌入式系統、工業應用領域提供高性價比的存儲解決方案。

隨著快閃記憶體制程的不斷演進，MLC快閃記憶體的容量也隨之增大，但攸關可靠度的「抹除/寫入次數」(Program/Erase Cycle)卻隨著制程的演進而減少。對於需要較小容量但又要求高可靠度的工業應用而言，便只能挑選價格相對昂貴許多的SLC產品。針對以「穩定性」和「可靠度」為立足點的工業客戶，威剛獨立研發團隊致力於解決用戶痛點，結合SLC高抹寫次數的耐用性、MLC大容量特性，以及快閃記憶體篩選技術，提供一種特性相似於SLC快閃記憶體的產品，可保證高達3萬次的抹寫次數，是MLC的七倍，使兩種快閃記憶體類型之間的邊際效益達到最大，可廣泛運用於零售、監控、網通、交通、工業電腦、醫療等領域。

威剛已將A+ SLC技術導入至多款工業級存儲卡，包括CFast卡、SD與micorSD卡。此外，威剛專業軟/韌體研發團隊，還為韌體架構和快閃記憶體演算法導入LDPC ECC糾錯機制，保障資料可精準傳輸；並支援Wear Leveling(耗損平均)技術，將資料平均寫入區塊，能有效延長存儲卡壽命，確保工業設備在嚴苛環境下仍能穩定耐用。

目前，除了MLC、SLC快閃記憶體之外，威剛工業級存儲卡也已採用先進的112層3D TLC(BiCS5)快閃記憶體，包括ICFS31C CFast卡和IUDD33K microSD卡，兩款存儲卡皆內建LDPC ECC糾錯機制與S.M.A.R.T. Monitor即時監控技術，可長時間監控存儲設備的健康狀態。至今全球已有多項成功案例，例如IUDD33K microSD卡已導入歐洲的充電樁、日本的大樓監控，CFast卡也已導入歐洲大廠的IPC主機。未來威剛也將持續結合A+ SLC技術和BiCS5規格，提供給客戶更多元、高效且耐用的解決方案。