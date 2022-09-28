靶材大廠光洋科(1785)27日晚間公告，榮譽董事長暨技術長馬堅永因個人生涯規畫，向董事會請辭相關職務獲准，但仍將續任董事。馬堅永對此表示，未來會在相關功能性材料的新應用發展上持續耕耘紮根、並做出實質貢獻，來回饋台灣這片土地的培育。

馬堅永2007年進入光洋科擔任總經理，2013年因理念不同一度離職、仍續任董事。在光洋科2016年爆發員工盜賣黃金及財報不實、一度下櫃暫停交易後，馬堅永臨危受命接任董事長整頓改造，股票2017年9月底恢復上櫃交易，公司並於2020年6月恢復常態營運。

雖然光洋科去年底與時任大股東台鋼集團爆發經營權之爭，但在台積電等往來合作客戶力挺下，今年2月底以台鋼集團出清持股和解落幕。公司5月底股東會完成董事改選，由原總經理黃啟峰接任董事長，馬堅永轉任技術長、並推舉為榮譽董事長。

對於辭任光洋科技術長，馬堅永對此表示為經慎重考慮後，向黃啟峰提出並獲得同意。他表示，在光洋科長達15年的工作中非常的豐盛，未來會在相關功能性材料新的應用發展上持續耕耘紮根，並做出實質貢獻，來回饋台灣這片土地的培育。

馬堅永誠摯感謝公司提供的平台，讓身為材料老兵的他在服務國防科技20年後，能為民生產業，特別是雲端硬碟和高階半導體材料、以及循環經濟上盡一份心力。對此十分珍惜，認為這是一份殊榮與恩典、將銘記在心。