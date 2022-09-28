立法院上周開議，身兼立法委員的國民黨台北市長參選人蔣萬安今天被問到未來選舉與立法院行程如何，是否會請假或辭職？蔣萬安說，他不會放棄為民眾發聲、強力監督政府的機會。

蔣萬安今天拋出寵物政策，對於未來是否辭職或請假，蔣萬安強調立法院是他關心市政、公共事務很重要的場域，「我想我不會放棄為民眾發聲、強力監督政府的機會」 。

他說，也會持續透過質詢、問政來關心民眾權益，為市民朋友解決問題。