被指控為「孫力軍政治團夥」之一的中國國家安全部原黨委委員、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平涉嫌受賄案，已被提起公訴。

據最高檢，劉彥平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。

長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。檢察機關在審查起訴階段，依法告知了劉彥平享有的訴訟權利，並訊問了劉彥平，聽取辯護人的意見。檢察機關起訴指控：劉彥平利用擔任公安部警衛局副局長、政委、局長，公安部黨委委員、部長助理、副部長，國家安全部黨委委員、紀委書記、中央紀委駐國家安全部紀檢組組長、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長，十九屆中央第五輪巡視第14組組長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

經中共中央批准，中紀委對劉彥平嚴重違紀違法問題進行立案審查調查，指控劉彥平理想信念坍塌，黨性原則喪失，背棄兩個維護，毫無四個意識，政治上徹底蛻變，參加孫力軍政治團伙，大搞政治利益交換，投機攀附、操弄權術；肆意踐踏法紀，濫用公安警衛權力，將其異化為撈取政治資本、謀私斂財的工具，造成惡劣影響；長期搞迷信活動；對抗組織審查。

生活上極度腐化，無視中央8項規定精神，違規多佔住房，貪圖吃喝享樂，長期接受私營企業主安排打高爾夫球並收受球卡，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊及醫療服務等活動安排，收受禮品，大操大辦婚喪喜慶事宜並藉機斂財；嚴重違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用、職工錄用工作中違規為他人謀取利益；道德品行敗壞，大搞權色、錢色交易；權力觀極度扭曲，肆意濫用手中權力為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

劉彥平嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予劉彥平開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

日前最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉彥平作出逮捕決定，9月1日，劉彥平被「雙開」。