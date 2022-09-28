距離年底投票已不到2個月，各候選人積極為選情努力，不過不同的民調結果卻大相逕庭，讓許多選民受影響。國民黨桃園市議員黃敬平為此自費做民調，希望能了解桃園民眾的真正想法，結果發現國民黨桃園市長候選人張善政以32.3%的支持度居冠。

黃敬平昨（27）日在臉書表示，近日許多鄉里互相分享各種不知所云的「假民調」，許多人更對這類擾亂視聽的假民調堅信不移，讓他難以忍受，因此自費委託民調機構，於9月16日至9月18日間完成一份「新聞議題對桃園市長投票意向影響 」的民調，希望能了解桃園民眾的真正想法。

黃敬平透露，在1082份結果中，張善政獲得32.3％的支持度，民進黨候選人鄭運鵬以28.6％緊追在後，再來則是無黨籍候選人鄭寶清的9.9％，以及民眾黨候選人賴香伶的4.5％。

「我敢說這份民調絕對貨真價實，數據也必是在誤差範圍內！」黃敬平強調，結果顯而易見，面對綠營的「亂槍打鳥」戰術，大多數民眾依舊保持理智，並未隨著抹黑攻勢瞎起鬨，反而是顯示出民眾對此感到反感，轉支持張善政、鄭寶清。