三星電子日前已宣布最新環保策略，包括全方位降低碳排放、使用更多再生能源，並於整個產品生命周期，最大化資源再循環，而台灣三星也積極投身在地環保舉措，不僅去年10月1日起啟動為期一年的「回收舊手機 全星為地球」活動，今年更進一步倡議，消費者在入手新機之餘，別忘了將家中閒置的裝置妥善回收，因此除了宣布活動延長至10月31日，更於10月手機回收月提高回饋金額，消費者只要每回收一台手機並完成指定流程，台灣三星將回饋200元支持社團法人中華民國荒野保護協會。

三星秉持「Galaxy for the Planet」行動裝置永續發展願景。（三星提供）

台灣三星「回收舊手機 全星為地球」於延長1個月活動期間，參與民眾攜帶不限品牌之廢棄手機，至全台指定三星智慧館門市及三星維修服務中心，並於現場掃描QR Code填寫資料並完成登錄流程或現場加入「台灣三星電子」LINE官方帳號，輸入「回收手機」完成登錄流程，完成手機回收，即符合活動資格，此外還可額外獲得環保署「手機回收月」之抽獎資格序號，鼓勵民眾共同參與永續地球的行列。