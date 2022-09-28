環保永續成為了不少科技品牌都熱衷參與的議題，瑞典精品家電品牌伊萊克斯也將永續理念融入產品設計，宣布推出三款新品，包括乾溼兩用UltimateHome極適家居700直立溼拖吸塵器，以LED免沾手溼拖吸頭搭配獨特淨汙分流清洗槽設計，只需要1.6公升的清水便可完成16坪空間清潔，乾淨又省水，另外還有UltimateHome極適家居 300 個人與車用輕巧空淨機，搭載四重過濾系統強效抵抗病菌，並經第三方實驗室耐熱防燃與耐用度測試，可延長產品使用週期，以減低汰換率及對環境負擔。

伊萊克斯UltimateHome極適家居 300 個人與車用輕巧空淨機，3990元。（伊萊克斯提供）

伊萊克斯UltimateTaste極致美味500/300系列獨立式微波爐，3990元起。（伊萊克斯提供）

最後還有UltimateTaste極致美味500/300系列獨立式微波爐，提供900W高功率微波火力，均勻加熱，且可分五段火力控制，可精準控制加熱時間以減少能源浪費。10月1日至12月31期間，買極適家居700直立溼拖吸塵器就送淨汙分流清洗槽，更首次攜手多國知名意見領袖共同推出永續生活大使隊計畫，從飲食與烹調習慣、衣物洗滌和餐具維護及健康家園三項主題提出全面永續生活獨特觀點，期盼與消費者一同創造更美好的生活。