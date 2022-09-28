台中市台74線快速公路大里段銜接國道3號交流道，每逢上下班時段、車流量大，常發生跨越槽化線、大型車占用內側車道行駛等違規情形，警方統計，去年迄今計164件違規肇事車禍，10月1日將啟用科技執法取締，提醒用路人行經該處遵守交通秩序，避免違規受罰。

台中市交通警察大隊表示，台74線快速公路大里段銜接國道3號交流道，常有車輛跨越槽化線爭道行駛，及大型車輛占用內側車道行駛等違規行為，該路段去年共發生98件交通事故、今年1月1日至9月25日止，計發生66件交通事故；未來科技執法將取締車輛跨越槽化線、大型車佔用內側車道等違規行為。

台中市政府警察局表示，台74線快速公路大里段銜接國道3號交流道，因該路段路幅空間有限，無適當空間及地點讓員警執行違規攔查及執法工作，設置交通科技執法設備可輔助交通執法，現場並有警示牌面提醒用路人科技執法偵測中。

台中市交通警察大隊指出，台74線快速公路大里段（30.3K至33.1K）南北雙向，設置AI智慧偵測車行軌跡及車牌辨識等交通科技設備，自動擷取違規影像逕行舉發，呼籲用路人遵守交通規則，維持行車秩序以降低交通事故發生。

台中市政府警察局指出，防制交通事故發生，交通科技執法是未來交通執法趨勢，目前全市包括，台61線及向上路6段區間測速系統、台灣大道百貨公司前公車停靠區及高鐵台中站上下客接送區違規停車自動偵測、北區5岔路口（三民路、五權路、崇德路與錦南街口）等。

台中市警察局長蔡蒼柏說，交通科技執法設置地點於台中市交通警察大隊網站均有公告，並於現場道路上均有設置警示牌面提醒用路人前有科技執法，期望用路人養成遵守交通規則的良好用路習慣，增進交通順暢，減少交通事故發生。