南韓「收視保證演員」南宮珉今(28日)傳出婚訊，他與愛情長跑7年女友陳雅凜，預計在10月7日舉行結婚典禮，超大喜事讓粉絲翻出，雙方過去在節目談過彼此的片段，只見陳雅凜在節目說過，是南宮珉主動追求她的，還爆料男方其實私底下超愛撒嬌，更會跳與嚴肅的螢幕形象反差的可愛舞蹈。

陳雅凜2015年在南宮珉執導的電影《Light My Fire》相識，在雙方交往第3年時曾在綜藝節目《Happy Together Season 4》被問相戀過程，她則透露是男方主動展開追求的，她表示，南宮珉當時常問工作以外的事情，有趣的是，自己起初對男方不感興趣，甚至還有些壓力，直到看見對方身上的三項優點才被打動。

「南宮珉是很誠實、直率、純真的人」陳雅凜在節目中說道。正因如此，陳雅凜才逐漸打開心房，不過當男方真正傳訊息告白時，她卻故意說要當面聊，更對南宮珉說重話表示，「對不起，希望我們能維持前後輩的關係」，直到陳雅凜表示是開玩笑的，南宮珉才又改以撒嬌的口問說：「欸～怎麼開這種玩笑～」

陳雅凜也提到感情交往要長久，需要愛與互相照顧，她笑說平時都叫南宮珉「Honey」，對方則用「寶寶」來稱呼她，同時會在生日時親手煮海帶牛肉湯，因為南宮珉認為：「在我眼裡她就像寶寶一樣。」，2021年更在南韓《MBC演藝大賞》，在台上落淚告白：「謝謝妳一直待在我身邊，我很愛妳，謝謝妳」。