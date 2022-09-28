無黨籍桃園市長參選人鄭寶清28日於北桃園競選總部發表「寶護桃園・清流台灣」與「新黨外運動」宣言，批評民進黨在蔡英文總統的完全執政下，卻與行政院長蘇貞昌聯手向NCC施壓，此舉是大開民主倒車，呼籲推動二次民主運動打破媒體壟斷。此外，寶清號戰車隊在今晚遊行造勢後將赴中壢警分局紮營夜宿，為台灣祈福。

鄭寶清表示，我們從事民主運動，包括國民黨威權統治下的媒體壟斷，尤其是打破電子媒體的壟斷 ，讓黨政軍退出媒體的經營、干預及控制，好不容易隨著台灣民主化推動下真的做到了，達到言論自由與媒體獨立自主的目標，但現在蔡英文政府完全執政卻大開民主倒車，黨國媒體壟斷的政治幽靈又回來了。

鄭寶清批評，民進黨大力介入控制媒體，像周玉蔻們的政治側翼及打手滿天飛舞，到處藉由電子媒體來株殺異己及政敵，進行人格謀殺、道德綁架，霸凌像前中姐張淑娟的事件比比皆是，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬還上周玉蔻的媒體專訪大談政績及參選理念，鏡電視甚至開綠燈通關，竟然就是蔡英文與蘇貞昌聯手施壓NCC的政治干預所造成。

鄭寶清說，黨國一體的媒體操控暗黑勢力無所不在，難道還要繼續讓民進黨繼國民黨之後更變本加厲、亂搞媒體控制與壟斷嗎？我們一輩子所爭取的民主自由、言論自由與人權、法治就這樣被斬殺了嗎？所以要進行新黨外運動，推動二次民主運動來打破媒體壟斷，打倒任何不公不義的為非作歹政治作為，讓民主更加深化、讓人民安居樂業，要更團結的抵抗中共武統威脅。

鄭寶清表示，尊師重道是台灣人的傳統，從小到大父母都告誡要聽從老師的話，老師們也敬業的傳道、授業、解惑，對學子們諄諄教誨「仰不愧於天，俯不愧於地，無忝於父母所生」、「堂堂正正做人，實實在在做事」，但民進黨先是鴨霸的提名抄襲空降的前新竹市長林智堅，論文鬧得沸沸揚揚後竟然一錯再錯再徵召另一個挺抄襲的「空降仔」，這不僅是對老師們的大不敬，更是對學生們最大的汙辱。

鄭寶清進一步說，今年的選舉他會高舉「寶護桃園・清流台灣」與「新黨外運動」的鮮明旗幟，28日晚上寶清號戰車隊在結束為桃園地區新黨外連線議員盟友候選人的遊行造勢後，將開赴1977中壢事件的發生地中壢警察分局，紮營夜宿為桃園，為台灣守夜祈福。