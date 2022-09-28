為了取信被害人，詐騙集團收現金支票時，還印製假收據給被害人。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區一名73歲鄭姓老婦，日前接到一通詐騙集團謊稱地檢署人員的來電，稱她涉及詐騙，經檢方通知不到人，將被收押，如果要證明清白，必須盡快匯出帳戶內的錢。婦人不疑有他交付3張面額達2100萬的支票給對方，直到第3天才察覺有異並報案，所幸及時將帳戶圈存，保住被害人的血汗錢。

服務業退休的鄭婦，上周接獲自稱人壽公司人員的來電，聲稱鄭婦因盜領防疫基金，帳戶遭到警示；隨後又接獲自稱來自台北地檢署人員的電話，她的銀行帳戶涉及詐騙案，經檢方2次通知不到，將被收押，如果要證明清白，必須將帳戶內的錢交由地檢署監管。

一連串說詞，嚇得鄭婦在3日後依指示前往郵局，將帳戶內2100萬的現金領出換成4張現金支票，並在自家門口將支票交付給自稱是「地檢署」的人員。事後，鄭婦察覺有異，前往新營警分局後鎮派出所報案，員警聽著鄭婦娓娓道來，指「妳一定是被詐騙了！」，隨後協助通報金融機構，及時將帳戶圈存。

新營警分局長斯儀仙呼籲，詐騙集團大多鎖定50至70歲以上生活單純、對詐騙話術較不熟悉的中老年人、退休人員、家庭主婦下手；事實上，檢警不會監管任何人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，獨居或白天獨自在家的中老年人，應小心此類「假檢警」詐騙手法，以免被騙上當。