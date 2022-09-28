高市議員陳若翠27日與國民黨高雄市長參選人柯志恩合體吃播，陳若翠指知名小吃店「顧身體藥頭豬腳麵線」已收起來2年多，有網友怒批「顧身體」明明沒倒，要她洗門風，綠營狠批她唱衰店家。陳若翠今（28）日親上火線強調，自己是口誤，店面收了，搬到隔壁攤子經營，今晚她將親自上門向店家致歉並開播，用行動力挺庶民小吃。

民進黨高市前金、新興、苓雅市議員參選人湯詠瑜狠嗆，該店家就在陳的競選總部旁邊，人家明明好好的下午5點到凌晨1點「營業中」，熊貓還可以外送點餐，陳卻為了政治攻擊說人家倒店，店家真的是欲哭無淚。

陳若翠澄清，昨天吃播時，自己講的比較快，她想表達的是，這2年苓雅、新興、前金區不少店家，因為疫情而倒閉，自己從小吃到大「顧身體」敵不過景氣衝擊，店面關了，但縮小範圍，搬到她競選總部旁的擺攤經營，也要大家經過不忘力挺庶民小吃。

陳若翠反批，綠營不必小題大作，刻意做文章，也呼籲政府想辦法有更好規畫協助老店家繼續經營。而她會把總部搬到原本「顧身體」的店面，也是希望地方經濟能振興，重現榮景。今晚她將親自到店家當面致歉並消費，同時開直播呼籲大家「多交關」。

柯志恩也緩頰說，景氣不好、加上疫情期間，這家店家確實在2年前從原本店面，移到在路邊、人行道擺攤做生意，陳若翠今早跟自己通過電話，也強調常去光顧，昨天一起開直播是想表達政府對於這些小吃店、攤商應該給予更多的照顧，呼籲大家重視。