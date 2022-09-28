堅持做對的事，有時未必會受到旁人的支持，有時甚至還要面對譏諷或阻撓，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、處女座、摩羯座很堅持做對的事情，但常常為此受到委屈，甚至吃一些莫名的苦頭。

巨蟹座

巨蟹座缺乏被討厭的勇氣，對於身邊人的一言一行，只要扯到關於自己的事情，會很在乎有什麼是對自己不利的，別人怎麼說、怎麼去評價，堅持做對的事情，就是因為不想得到負評。為了這個堅持，巨蟹座常委屈自己，常吃些莫名的苦頭。

處女座

處女座雖然不容易被他人牽著鼻子走，但卻會被自己的完美主義打敗左右，處女座的內心深處有一位嚴厲的法官，在自己犯錯的時候，心中的天秤就會立刻開始搖擺，因此處女座總是做自己認為對的事情，不喜歡跟著大家做相同但錯誤的選擇。

摩羯座

務實的摩羯座，只會把時間花在對的事情上，覺得做事不需要喜不喜歡，吃點苦對自己反而有好處，雖然過程中可能會很痛苦，但是摩羯座認為個人的成長就是需要摔打，這些苦魔羯座都會深埋心底，相信總有一天能夠討回公道。