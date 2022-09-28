中信兄弟投身公益不遺餘力，連續三年與「中華民國唐氏症基金會」合作，10月1日將邀請唐寶寶來到洲際棒球場同樂，賽前將由可愛的唐寶寶帶來充滿活力的開場表演，也將為賽事開出精彩好球。

前2年都是由兄弟球員前往唐氏症基金會與唐寶寶見面，今年則邀請唐寶寶來到兄弟的主場與吳哲源、福來喜一起在場上投球、跑壘、揮棒，兩位球員對於唐寶寶在場上的拚勁讚譽有加。

一起揮灑熱血運動流汗後，換兩位球員來體驗唐寶寶平常製作手工皂的過程，平常在場上霸氣十足的球員也展現細膩巧手的一面，並稱讚唐寶寶的工作真的很不簡單。

10月1日「唐寶寶公益愛心活動」除了唐寶寶開場表演、開球之外，現場還有唐氏症基金會產品義賣，也將贈送可愛的聯名限量貼紙給進場球迷，誠摯邀請球迷朋友來球場為唐寶寶加油打氣。

當天對戰組合為傳統好戲「龍象大戰」，兄弟球團也邀請了唐氏症家庭前來洲際棒球場一同觀看比賽。在激戰之餘，還有充滿愛的公益活動，為球賽增添一股暖流。