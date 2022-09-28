親綠媒體人周玉蔻在「慈濟」事件後，接連爆料質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安身世與蔣父蔣孝嚴過往緋聞，但走鐘行徑讓民進黨與民進黨台北市長參選人陳時中都切割。國民黨今籲，民進黨要完美切割周，就先針對阻擋慈濟買疫苗道歉。

慈濟執行長顏博文9月中旬自爆，去年購捐疫苗過程，遭政界、工商業界大老勸阻，證實民進黨政府去年阻擾民間採購新冠疫苗。引發綠營反彈，周玉蔻更稱慈濟是中共同路人，遭蔣萬安質疑護航民進黨台北市長參選人陳時中，讓周不滿。

周玉蔻9月14日在臉書發文，直指「警告乳臭未乾的蔣萬安，本人對慈濟的評論與台北市長候選人陳時中無關，請停止胡亂攀扯」，並揚言再惹她，就要重提過往蔣孝嚴晶華飯店「醜聞」真相，將緋聞女主角搬上檯面，之後即一連串爆料。

也因此，周玉蔻之後即爆料前中國小姐張淑娟就是與蔣孝嚴滾床單的緋聞女主角，周一遭張提告，公開道歉爆料錯誤，但「投給陳時中就是投給周玉蔻」，已在發酵，民進黨與陳時中也撇清與周關係。

國民黨文傳會副主委練鴻慶今質疑，周玉蔻護航民進黨其來有自，「誰打民進黨，周玉蔻就打誰」，過程中民進黨也沒有說一個不字，還把周待若上賓；張淑娟清白是為陳時中受傷，比起阻擋疫苗的大錯，陳時中小傷，這都在陳周計畫之中。

練鴻慶舉例，2020年8月27日彰化縣政府推廣萬人普篩讓陳時中難堪，周玉蔻就說彰化縣衛生局沒學術倫理；2020年11月16日皇家牛肉麵被行政院前發言人丁怡銘指稱牛肉含瘦肉精，周就發動拒吃。

而2021年6月28日中研院院士陳培哲批評蔡總統護航高端，周玉蔻就爆料是因為陳爭取擔任台大醫學院院長未果；2022年9月13日顏博文承認政府阻擋疫苗採購，周就說慈濟是中共同路人。

練鴻慶表示，現在民進黨將敵對政營連結周玉蔻質疑都說是潑「髒水」，那代表周是壞人，慈濟說的是事實，證明政府之前阻擋疫苗採購，今天民進黨要切割周，就為阻擋疫苗認錯道歉。

國民黨副發言人楊植斗說，周玉蔻變現在瘋瘋癲癲、狗亂咬人，也是因陳時中遭慈濟證實曾阻擋疫苗，以對台北市長選舉接連潑髒水行為，要轉移疫苗採購問題焦點，現在民進黨因周發言對選情不利要切割，就先對當初阻擋疫苗採購道歉。