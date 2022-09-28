美國白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，歡迎俄羅斯人遠離俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「不得民心」的戰爭，來美尋求庇護。

綜合英國「每日郵報」（Daily Mail）和路透社報導，她說：「我們相信，無論他們是何國籍，都可以向美國申請庇護，並依據個別狀況來裁定。」

在蒲亭宣布要動員30萬人入伍後，許多俄國人湧向機場和邊境關卡，有部分歐洲國家表達願意接納。

尚皮耶說，大家看到俄羅斯的街頭示威，看到人民連署請願，「我認為他們傳達出來的訊息顯然是，蒲亭發動的這場戰爭…很不得民心。俄羅斯有些民眾不想替蒲亭打這場仗，或為此而喪命」。

但她沒有提到專為俄國人設計的具體計畫。美國和西方國家目前仍因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國實施一連串制裁措施。（譯者：紀錦玲、曾依璇/核稿：曾依璇）1110928