北極星藥業-KY(6550)又鎖跌停，上市櫃生醫指數重挫3.8、2.9%，新藥、檢測、眼球族群全面倒地，台生材(6449)、明達醫(6527)、喬山(1736)跌幅也都在5~6%，股王藥華藥(6446)也失守550元大關。

保瑞(6472)應主管機關要求公布8月自結財務數字，受惠產品組合轉佳、技術服務收入增，再加上去年加拿大歲修基期較低，及美元貶值匯率加分，稅後純益大幅增至9700萬元，年增846.25%，每股盈餘1.42元，累計7~8月EPS為1.93元，年成長46%。保瑞9月1日完成安成國際藥業併購，安成營收開始併入集團財務報表，9月營收表現受到市場期待。

智擎(4162)8月稅後純益1700萬元，年增113%，每股盈餘0.12元；累計7-8月營收5100萬元，年增24%，稅後純益2800萬元，年增100%，每股盈餘0.19元。累計前8月營收3.92億元，年增24.7%，但因去年有合約終止補償金650萬美元墊高基期，稅後純益2.06億元，年減19.2%，每股盈餘1.43元。