投資人對人民幣暴跌感到擔憂，以及受蘋概股和新能源車概念股重挫拖累，周三香港恆生指數開低走低，目前重挫2.1%，為17486.26點，稍早前一度跌近500點，報17360點，再創近11年新低。國企股(H股)目前下挫1.8%，為6038.66點，稍早前一度跌破6000點大關，創下近14年新低。

人民幣跌破7.2兌一美元大關，在岸人民幣創下2008年以來最低價，離岸人民幣更貶至歷史新低。

恆生科技股指數目前下挫2.43%，成分股幾乎全跌，僅瑞聲科技和海爾智家分別小漲0.4%和0.2%。前一日大漲的新能源車概念股回落，小鵬汽車大跌9%，表現最疲弱，其次為蔚來跌近7%，理想汽車跌6.6%。

人民幣急貶，中國地產股重挫，碧服暴跌10.4%，在藍籌股中表現最差。碧桂園目前跌逾9%。旭輝崩跌25%。

蘋概股大跌，高偉電子跌12.2%，舜宇跌3.1%，比亞迪電子跌4.1%，鴻騰跌3%，通達跌3.8%。彭博社報導，知情人士透露，因需求未如預期，蘋果公司已經放棄iPhone 14手機今年的增產計畫。