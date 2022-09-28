星宇航空（2646）30日興櫃掛牌進軍資本市場，今（28）日召開興櫃前法說會。 星宇航空董事長張國煒表示，年底機隊規模將達19架，運量是去年同期2倍，第四季航班數也季增近1倍，展望疫情解封後航空產業將迎來強勁復甦，有助提升航班載客率，有信心國境開放後短期內可以獲利。

星宇目標是打造高端精品航空品牌，吸引商務客與中高端旅客，執行長翟建華指出，將穩健擴展公司規模，善用台灣地理位置優勢，發展北美與東南亞共10億人口的轉機航網。

受惠各國放寬旅遊限制，全球客運市場持續復甦，截至今年6月，客運需求已恢復至疫情前約70％之水準，星宇也將增闢亞洲新航線拓展飛行版圖，預計10月28日開航沖繩、札幌，並復飛越南峴港航線，屆時星宇航空將有13個航點，迎接年底旅遊旺季。

張國煒在2018年成立星宇，目前實收資本額181.17億元，雖然一開航就碰上疫情，但從員工踴躍認股、A350-900聯貸案銀行團的支持，顯現市場看好星宇未來發展。

隨著各國邊境措施逐步鬆綁，旅遊市場回溫，星宇航空今年前八月營收較去年同期增加131％，已連續4個月年增率、月增率呈現正成長，顯現全球旅遊復甦已經浮現，星宇明年第一季航班將增至600班次，迎接解封後旅遊商機。

今年下半年為星宇交機高峰期，年底機隊規模將達19架，包含13架A321neo、４架A330neo、2架A350新機。首架A350廣體客機於10月完成交機後，規劃於明年第一季投入亞洲航線，並從4月起開闢台北-洛杉磯航線，開啟太平洋另一端的市場，未來將持續佈局美洲航點，深耕商務轉機客市場並加速航網的拓展。