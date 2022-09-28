八仙山「聊癒森心」活動11月登場，透過芳療瑜珈邁向更健康的自己。(八仙山自教育中心提供)

八仙山「聊癒森心」活動11月登場，民眾可走進竹林美景中享受清涼微風。(八仙山自教育中心提供)

八仙山「聊癒森心」活動11月登場，將帶領大家漫步於中低海拔的壯闊森林，享受天然芬多精。(八仙山自教育中心提供)

現代人生活過於忙碌，有礙身心健康，近年來森林療癒活動頗受青睞。八仙山自然教育中心於11月17、18日推出2天1夜慢活釋壓小旅行⸺「聊癒森心」，將帶領民眾在充滿芬多精的森林環境中體驗芳療瑜珈與頌缽，活動僅開放18歲以上民眾參加，即日起可報名。

八仙山自然教育中心今年推出多項單日型森林療癒課程大獲好評，這次於八仙山國家森林遊樂區推出2天1夜小旅行，並入住充滿森林香氛氣息的台中商旅八仙山莊小木屋。

東勢林區管理處指出，「聊癒森心」小旅行將帶領民眾在充滿芬多精森林環境中體驗芳療瑜珈與頌缽。頌缽源自於西藏，原是食器敲打的聲響，後來延伸成一種聲音療法，在大自然沉浸於溫和而沉穩的缽音，並學習與內心對話，找回最平靜而充滿力量的自己，感受最深層的休息。

另外，芳療瑜珈為結合芳香療法與瑜珈，在天然芬多精佐精油的搭配下，開啟嗅覺神經，引發正向情緒、穩定心情，再透過瑜珈伸展過程讓身體由內而外放鬆，促進新陳代謝，邁向更健康的自己。

17日晚上民眾將夜宿森林，入住台中商旅八仙山莊獨棟小木屋，建物應用台灣針葉五木為內裝材，在房間可享受木質香氣，並品嘗以十文溪名泉沖泡之茶甘甜，從嗅覺滿足深入到味覺，體驗純樸山居生活，渡過靜心與放鬆的一晚，是一種難得的體驗。

東勢林區管理處表示，活動僅開放18歲以上民眾報名，將提供台中高鐵站至八仙山國家森林遊樂區的專車接駁，原價7500元／人，2人一起報名優惠價6500元／人，4人一起報名優惠價6000元／人，名額有限，額滿為止，即日起開放報名，

活動簡章與報名方式請上「台灣山林悠遊網」搜尋「八仙山自然教育中心」，「主題活動」內即可找到「聊癒森心」報名頁面。