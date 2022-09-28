黃金博物館的本山五坑歷時2年修復，將於10月重新啟用。（黃金博物館提供／張志康新北傳真）

黃金博物館的本山五坑歷時2年修復，將於10月重新啟用。（黃金博物館提供／張志康新北傳真）

新北市黃金博物館所屬的本山五坑，是目前全台少數保存較為完整的金礦坑道。歷經長達2年、斥資2000萬元的修復，黃金博物館28日表示，將自10月起，重新啟用本山五坑，歡迎民眾親身走進礦坑，體驗金瓜石曾經的流金歲月。

新北市文化局表示，黃金博物館的本山五坑，是本山礦業興盛時期的九座坑道之一，自2004年起，黃金博物館便規畫讓遊客走進本山五坑，體驗昔日的採金礦場，並且在坑道內部設置礦工蠟像模擬採礦情景，以聲光再現採金情境。

不過近年由於坑道內的木構支架腐朽，坑道內石塊崩落狀況逐漸嚴重，黃金博物館特別封閉坑道，斥資2000萬元進行大型修繕工程；除了傳統「牛條仔」的相思木構外，此次也以鋼骨SRC結構現代工法支撐坑壁，以加強坑道整體安全結構，更特別邀請臺灣擁有數十年豐富經歷，年近八旬的老礦工們參與修繕。

新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南表示，他曾在瑞三礦坑擔任工頭，了解礦坑修復隨時都有坍塌的危險性，因此對於礦坑觀察及任務分工格外重視。對過去的臺灣而言，黃金、煤礦的礦業發展，對社會經濟有很大的貢獻；現今坑道修復的師傅逐漸凋零，希望藉由這次修復工作，讓更多人看見礦工的專業與驕傲。

九份金礦昇福坑負責人白正彥表示，他曾經在瑞三礦場擔任測量及土木工程主管，有坑道及軌道設計經驗。這次參與五坑修復，以施作軌道標準工法來修復五坑軌道及輕便道，其中包含坡度、軌距公差及彎道曲線軌距等。

文化局表示，金瓜石多雨潮濕，保存礦業遺產相對需要投注更多資源與人力。這次本山五坑修復工程，展現新北在礦坑工程的細緻以及對礦坑保存的決心，睽違將近兩年，預計今年十月將以嶄新面貌來迎接民眾。