市議員呂美玲痛批，公車外表光鮮亮麗，內部卻有許多設備老舊、損壞。（市議員呂美玲提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府今年斥資800萬為老舊市公車重新塗裝，市議員呂美玲28日提出數張照片痛批，外表光鮮亮麗，內部卻有許多設備老舊、損壞，「市府把基隆市民當三等公民」。對此，基隆市長林右昌回應，外觀塗裝是公車新形象，並非新公車，任內已汰換近半公車。

今年1月市府將新的城市品牌「Logo K」，塗裝在多部公車，除展現新的城市意象，也為6月城市博覽會宣傳。今日議會市長施政總質詢時，呂美玲提出一張2013年出廠的公車照片表示，外觀換新標識很漂亮，市民也很開心，但只要下大雨，車內就會下起小雨，且有許多設備老舊不堪使用，包括冷氣孔漏大洞、天窗周圍生銹、車頂發霉等問題。

呂美玲指出，公車重新烤漆，內部至少要整理，許多市民困惑為什麼新公車零零落落，痛批市府騙很大，把基隆市民當三等公民，市長是決策者要負最大責任，並質疑今年是否有購買新公車。

對此，林右昌回應，外觀塗裝是公車新形象，市府從來沒有用新形象說是新公車。他提及，目前基隆市公車總計155部，任內已汰換67部，汰換比例43％，接近一半，不僅如此，2019年至2021年在中央沒有補助狀況下，市府也持續自籌汰換舊公車，近年累計編列汰換金額達1.3億，今年也向中央爭取6部公車經費，正進行採購程序，「這些過去都沒有」。

林右昌說，謝謝議員提醒公車內裝冷氣孔、天窗等問題，他有嚴厲要求，所有公車駛出休息站服務市民時，必須把車裡車外清潔乾淨，維持公車品質，市府不容許有漏水、邊角無修整等問題，要求各站長負起責任，並請參議秘書編組不定期督導，若有督導不周會依規定處置。