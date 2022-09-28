高通、日月光控股(3711)今(28)日宣布，攜手亞太電(3682)、亞旭電腦(Askey)、資策會、戴夫寇爾(DEVCORE)、愛立信、富鴻網(FHNet)、國立成功大學智慧製造研究中心，在經濟部工業局的指導下，共同展開兩年期計畫、透過5G獨立組網（Standalone, SA）與毫米波雙連線(mmWave NR-DC)等先進5G技術，開發5G系統整合解決方案，並導入日月光實際上線應用，打造全球首座5G SA mmWave NR-DC智慧工廠。

這座企業專網智慧工廠應用場域全面採用台灣5G終端設備，並結合支援5G獨立組網毫米波雙連線的Snapdragon X65 5G數據機射頻系統。相較5G非獨立組網(Non-Standalone,NSA)技術，5G獨立組網毫米波可以在無需使用6 GHz以下頻譜的錨點的情況下部署5G毫米波網路和裝置，以更有彈性地提供具有數千兆位元速度和超低延遲的無線光纖寬頻網路，加速落實智慧化系統的開發與應用。

擁有極高的上下行資料傳輸速度和大網路容量是打造智慧工廠的關鍵。透過採用高通開發的Snapdragon X65 5G數據機射頻系統，智慧工廠得以於5G毫米波頻段利用4載波上行載波聚合(4CC ULCA)，整合28GHz毫米波頻段的4個100MHz連續載波頻寬，並透過雙連線技術與 2.6GHz 中頻頻段結合，達到600Mbps 的上行速度。打造智慧工廠的另一個關鍵是5G SA的超低延遲，以 SA 具彈性的架構擴大5G mmWave覆蓋範圍，滿足半導體高階製造製程所需的可擴展性，大幅加速智慧製造進程及應用。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通認為5G發展的下一步是邁向獨立組網，以推動如工業物聯網、雲端服務領域的產業成長。此次合作再次凸顯台灣資通訊產業供應鏈完整及技術優勢，以及高通一直以來對台灣市場及生態系的高度重視。高通本次成為推動產業轉型所需技術發展的一員，並將持續協助台灣加強毫米波技術掌握，共同為強化台灣5G產業生態系而努力。

亞太電董事長陳鵬表示，亞太電致力技術創新與5G產業發展，憑藉5G企業專網和垂直應用整合的深厚實力，攜手愛立信、高通完成全台第一個5G獨立組網雙連線，在本次計畫中，於日月光場域建置5G專網，透過運行於中高頻段的網路架構，提供極大上行頻寬、極低時延的優異表現，打造更具彈性、智能、安全及可靠的5G mmWave 獨立組網雙連線智慧工廠，樹立台灣5G企業專網應用新里程碑，加速國內產業升級。

整合5G中頻段、毫米波頻段的5G獨立組網NR-DC技術，能提供超高速的5G上行和下行鏈路傳輸速率以及更廣的5G覆蓋範圍，以實現企業和消費者都需要的高效能、低延遲連網能力。5G獨立組網毫米波雙連線將協助加速5G垂直應用發展、激發5G生態系的更多創新，以推動台灣產業全面升級。