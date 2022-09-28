因疫情沉寂2年的尾牙春酒市場今年需求明顯反彈，除了接單量增、詢問度高，桌價與桌數也連帶成長。雲品(2748)總經理丁原偉指出，今年市場出現三大趨勢，目前集團尾牙春酒接單已恢復疫情前水準、可望提升3成，加計外燴服務後的整體尾牙業績有望強彈65％。

為因應今年尾牙春酒需求趨勢，雲品旗下台北君品酒店館內米其林三星餐廳「頤宮」順勢推出每桌6.88萬元＋10％的尾牙方案，延伸「頤宮」的料理與服務優勢延伸，在5樓宴會廳也能享受米其林三星餐廳的極致美饌體驗，搶攻可期的企業尾牙春酒需求報復性復甦。

飯店業針對尾牙與春酒銷售通常落在9月，今年則在6月就提前啟動銷售，雲品順勢推出「無條件取消」退訂金專案，由於使活動辦理更具彈性，推出後詢問度熱絡，帶動近百筆訂單。此舉也讓許多業者跟進，使今年尾牙春酒宴會市場熱度逐漸升溫。

雲品表示，目前市場已有75％的大型及外燴尾牙完成預訂，18桌以下的中小型尾牙也開始陸續下訂。據雲品觀察，由於已累積3年預算，公司行號今年恢復辦理尾牙春酒預算滿滿，甚至有企業團體最高開到每桌6.88萬元預算，更指名要米其林三星餐廳「頤宮」菜色。

雲品總經理丁原偉分析，今年尾牙春酒市場出現三大趨勢，一是提前開賣，二是企業預算提高、桌價與桌數價量齊揚，第三則是因應企業規模大小，尾牙型態更多元。目前雲品尾牙春酒接單已恢復疫情前水準，北部據點全年300場目標達成率已來到70％。

丁原偉指出，今年尾牙市況熱絡，每場桌數最多增加3～4成、桌價預算同步提升2～3成。依照今年市況與下訂情形推估，尾牙與春酒訂席業績有望提升3成，若將外燴服務納入計算，今年整體尾牙業績可望強彈65％。