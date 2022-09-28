台北市長參選人黃珊珊28日舉行「前瞻教育」政策記者會，出席的台北市教育局長曾燦金（右）離去前不忘替她加油打氣。（羅永銘攝）

台北市長參選人黃珊珊（圖中）28日舉行教育政策發布記者會，提出12項主題的前瞻教育政策來推動各項教育領域的繼續進步，以『9教3權 四方共贏』為主軸，各階段從幼到老，一條龍全面規劃。（羅永銘攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今上午舉行「前瞻教育」政見記者會，其中與會嘉賓竟出現台北市教育局長曾燦金，會後媒體問及找市府局長站台是否有行政不中立問題，黃珊珊直言，曾燦金局長是政務官，沒有行政中立的問題。曾燦金也表示，自己是請假前來，且力挺黃珊珊為城市治理的重要領導。

過往局處首長若出席黃珊珊的競選行程，多是利用國定假日時間，今日為上班日，曾璨金仍請假力挺黃珊珊，曾表示自己不會上台，有向市府請假，不過最後在黃珊珊的力邀下，仍上台與黃珊珊進行大合照。

曾表示，因認為黃珊珊滿適合當城市治理的領導者，過去在議會相識21年，相知相惜，在市政府時也有共識，認為她是城市治理很重要的領導，具有宏觀前瞻、創意的思維，有這樣的市政經驗，將來帶領號召偉大市民齊步共贏，相信台北會越來越有希望。

現場媒體追問，是否擔心被說行政不中立，曾燦金重申，自己有請假；被問恐被質疑市政沒比選舉重要？曾燦金直言，政見這也是共同議題，大家一起關心，他重申，沒有行政不中立問題，今天也特別請假，早上也有去參加祭孔典禮，也是一個重要儀式。

而市長柯文哲是否知道他來力挺黃珊珊，曾燦金回應，自己沒有跟柯報備，但也許對方知道他有來。

黃珊珊受訪時則指出，今天是自己的教育政策發布，邀請曾局長來，因為對方是政務官，「政務官沒行政中立問題」，且這些政策也是從她當議員、副市長任內與大家切磋討論出來，也是大家心血、台北市20幾年來的努力，「我當議員時，曾燦金局長就在教育局很久了」。

另傳為拉抬黃珊珊聲量，柯文哲近日將頻繁請假與黃珊珊合體拉票，是否涉及行政不中立恐將再淪為藍綠攻防話題，對此黃珊珊表示，市長本身就是政務官，大家要不要看看總統跟行政院長有沒有行政不中立問題？