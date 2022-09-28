大巨蛋延宕多時，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天拋出上任1年內大巨蛋完工，並強調中央速審、業者速改、市府定期公布進度。

蔣萬安說，現在相關的公安審查是在中央內政部，未來他主張中央速審、業者速改，市府定期公布進度，讓大家了解現在到底哪個環節需要改進，包括現在公安審查，內政部認為哪個項目有問題，告訴市府，市府積極請業者改進，並將相關進度定期公布，讓外界了解現在審查過程，希望盡快在他上任之後的一年之內任大巨蛋完工。

至於內政部今天審查社子島，蔣萬安說，社子島在50多年前因為禁建的關係，讓社子島在地居民承受非常大的不平對待，一直到今天為止他們相關居住環境還是非常惡劣，這麼多年來歷任市長一直很有心要解決，他也跟當地居民做了很多次的溝通、座談、對話，相關居民安置、生態聚落保留，以及基礎生活環境條件改善。

蔣萬安說，有一次他去拜訪地方鄉親、里長，他們給我看水溝蓋打開，沒有相關排水道系統，這些都是迫切解決，未來用務實態度積極跟社子島住戶溝通對話，滿足需求，為在社子島地居民做更好的規畫。