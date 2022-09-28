有最新民調顯示，民進黨台北市參選人陳時中支持度排名第三，他昨天比喻自己是「龜兔賽跑」中老實的烏龜；今被問到「言下之意現在仍落後兔子嗎？」陳時中趕緊強調，連說兩次「態度」；他表示，現在沒有所謂落後，只是表示一個態度、態度，一步一腳印，努力往前走。

民進黨台北市長參選人陳時中今日上午跨區到就在台北市隔壁的新北市的汐止橫科市場掃街，被問到民進黨新北市長參選人林佳龍選區拜票，是否也是幫林？他說，這邊也是台北相關生活圈，所以來這邊跟大家拜票。

至於來林佳龍地盤卻沒有邀請林佳龍，碰到新北市民時是否也會幫林拉票，陳時中說，當然是會，這是一定要的，基本概念。林佳龍是一個非常優秀的政治工作者，有相當多政務、台中市的經驗，是一個非常適合的候選人，也預祝他能競選成功。

被問到最新民調顯示，年輕與泛綠選票被無黨籍台北市長參選人黃珊珊吸走，總支持度陳時中墊底，會不會擔心？陳時中說，他要持續努力，民調是個很好參考，是很好的參考資料，會持續努力。