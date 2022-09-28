英國9歲喬治小王子（Prince George）傳出在學校與同學吵架時，直接嗆對方：「我爸是未來國王，你最好小心點。」

英國王儲威廉王子（Prince William）的9歲長子喬治小王子（Prince George）傳出在學校與同學吵架時，直接嗆對方：「我爸是未來國王，你最好小心點。」

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，王室傳記作家妮柯爾（Katie Nicholl）在新書《新王室》（The New Royals，暫譯）中稱，9歲的喬治在前學校、位於倫敦西南的托馬斯巴特希學校（Thomas's Battersea）就讀時，曾在遊戲場上與同學爭吵後嗆對方：「我爸是未來國王，所以你最好小心點。」

妮柯爾寫道：「喬治理解自己有一天會成為國王，作為一個小男孩，他在學校與朋友吵架時，他祭出殺手鐧打敗同儕：『我爸會成為國王，所以你最好小心點。』」

英國威廉王子與凱特希望給孩子們正常的家庭教育。圖為2022年父親節時肯辛頓宮釋出的親子照。（圖／美聯社、肯辛頓宮）
英國威廉王子與凱特希望給孩子們正常的家庭教育。圖為2022年父親節時肯辛頓宮釋出的親子照。（圖／美聯社、肯辛頓宮）

她稱，威廉王子及凱特以讓小喬治、7歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、4歲的路易王子（Prince Louis）「知道自己是誰、以及將承擔什麼角色」的方式養育他們，讓孩子們理解君主制以及「責任感」，特別是喬治王子，不過同時他們也不希望孩子們這時候就感受到責任的沉重壓力。

另外，王室傳記作者雷希（Robert Lacey）也在新版傳記《兄弟之爭》（Battle of Brothers）的新章節中，描述了威廉及凱特如何在「他們可選擇的時刻」告訴喬治未來的角色，他稱威廉夫妻約在喬治7歲生日時告訴他未來將成為英國國王。據悉這對夫妻先前推遲了與喬治討論「未來王室服務與責任」的話題，以讓喬治有正常的家庭教育。

針對妮柯爾在書中爆料喬治嗆同學，《每日郵報》、《每日鏡報》紛紛形容他的反擊相當「魯莽」、「無禮」，不過多數英國網友並不認同，質疑為什麼要爆料一個9歲男孩說的話，給孩子太多壓力了；也有人認為每一個孩子都會說類似的話，就是在「鬧著玩」，要求媒體、王室專家「放過孩子」，讓他享受童年。另外也有網友懷疑小喬治是否真的這樣說過，認為他是害羞、內向的孩子。

英國威廉王子與凱特希望給孩子們正常的家庭教育。圖為孩子們轉學到「蘭布克學校」（Lambrook School）後，9月7日夫妻倆帶孩子上學的畫面。（圖／TPG、達志影像）
英國威廉王子與凱特希望給孩子們正常的家庭教育。圖為孩子們轉學到「蘭布克學校」（Lambrook School）後，9月7日夫妻倆帶孩子上學的畫面。（圖／TPG、達志影像）

今年夏天威廉一家五口從倫敦搬到溫莎城堡（Windsor Castle）的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）居住，孩子們也從托馬斯巴特希學校轉學至當地私校「蘭布克學校」（Lambrook School）就讀。

文章來源：Prince George, nine, told classmates 'my father will be King so you better watch out' in cheeky exchange and understands that one day he'll take the throne, bombshell royal book claims
文章來源：Prince George's cheeky response to fellow pupil he sparred with in playground
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