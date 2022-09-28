英國9歲喬治小王子（Prince George）傳出在學校與同學吵架時，直接嗆對方：「我爸是未來國王，你最好小心點。」

英國王儲威廉王子（Prince William）的9歲長子喬治小王子（Prince George）傳出在學校與同學吵架時，直接嗆對方：「我爸是未來國王，你最好小心點。」

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，王室傳記作家妮柯爾（Katie Nicholl）在新書《新王室》（The New Royals，暫譯）中稱，9歲的喬治在前學校、位於倫敦西南的托馬斯巴特希學校（Thomas's Battersea）就讀時，曾在遊戲場上與同學爭吵後嗆對方：「我爸是未來國王，所以你最好小心點。」

妮柯爾寫道：「喬治理解自己有一天會成為國王，作為一個小男孩，他在學校與朋友吵架時，他祭出殺手鐧打敗同儕：『我爸會成為國王，所以你最好小心點。』」

英國威廉王子與凱特希望給孩子們正常的家庭教育。圖為2022年父親節時肯辛頓宮釋出的親子照。（圖／美聯社、肯辛頓宮）

她稱，威廉王子及凱特以讓小喬治、7歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、4歲的路易王子（Prince Louis）「知道自己是誰、以及將承擔什麼角色」的方式養育他們，讓孩子們理解君主制以及「責任感」，特別是喬治王子，不過同時他們也不希望孩子們這時候就感受到責任的沉重壓力。

另外，王室傳記作者雷希（Robert Lacey）也在新版傳記《兄弟之爭》（Battle of Brothers）的新章節中，描述了威廉及凱特如何在「他們可選擇的時刻」告訴喬治未來的角色，他稱威廉夫妻約在喬治7歲生日時告訴他未來將成為英國國王。據悉這對夫妻先前推遲了與喬治討論「未來王室服務與責任」的話題，以讓喬治有正常的家庭教育。

針對妮柯爾在書中爆料喬治嗆同學，《每日郵報》、《每日鏡報》紛紛形容他的反擊相當「魯莽」、「無禮」，不過多數英國網友並不認同，質疑為什麼要爆料一個9歲男孩說的話，給孩子太多壓力了；也有人認為每一個孩子都會說類似的話，就是在「鬧著玩」，要求媒體、王室專家「放過孩子」，讓他享受童年。另外也有網友懷疑小喬治是否真的這樣說過，認為他是害羞、內向的孩子。

英國威廉王子與凱特希望給孩子們正常的家庭教育。圖為孩子們轉學到「蘭布克學校」（Lambrook School）後，9月7日夫妻倆帶孩子上學的畫面。（圖／TPG、達志影像）

今年夏天威廉一家五口從倫敦搬到溫莎城堡（Windsor Castle）的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）居住，孩子們也從托馬斯巴特希學校轉學至當地私校「蘭布克學校」（Lambrook School）就讀。