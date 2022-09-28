民眾黨今天（28日）在教師節召開有關保障教師權益、提出教育政策以及平衡地方財政紀律記者會，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，桃園市的人口成長也已明顯趨緩，不能只以新蓋學校的方式解決問題，必須同步活化現有社區學校。

賴香伶指出，桃園市人口從2014年的205萬人增加至目前的227萬人，為了因應新興重劃區的新增人口，教育部已核定5所新設學校，但除了新設學校外，也必須注意，桃園市的人口成長也已明顯趨緩，不能只以新蓋學校的方式解決問題，必須同步活化現有社區學校，讓新校老校成為共生發展的伙伴學校。賴香伶將提出對小型學校的補助機制，鼓勵學校活化、學生回流，讓學校維持最適規模，社區與學校互利共生，有限資源發揮最大綜效。

賴香伶提出，依相關規定，代理教師的權利義務、待遇支給，都應該比照學校專任標準辦理。代理教師權益保障明顯不足，地方政府責無旁貸，她表示，將通盤檢討，並自112學年度起（112年8月1日）給予桃園市代理教師完整聘期，肯定代理教師對國民教育的貢獻。

賴香伶表示，將重新檢視現行評鑑機制，並成立「行政減量工作小組」，減少教育局對學校的視導、訪視項目，簡化公文流程，避免與教育無關的交辦事項等，讓學校同仁回歸教育本務，以減輕教師與行政同仁負荷，把心力專注於提升辦學品質。

賴香伶說，為了配合行政院的「雙語政策」，近年來政府積極推動中小學「雙語教學」，立意良善。然而，由於政策缺乏配套措施，中小學教學現場出現不少狀況，像是國文老師教甄考英文、卻不考中文，或是有教學能力的老師因英語能力卡關而失去參加教甄的資格，而英語教學也必須配合教授健康、綜合、體育等非其專長科目，因此衍生（外語、學科能力）「雙貧／輸現象」，導致最後兩頭空。對於這些現象，賴香伶表示，將嚴肅面對中小學雙語教學出現的各種問題，傾聽第一線教師提出的意見，並在確實評估教學能量的前提上，務實地推動雙語教學，在提升英語學習成效時，同步確保學子的基本學力與學習品質。