本土疫情持續燒，確診者可透過視訊診療領取藥物，但中醫師郭大維表示，最近出現一堆棄單的患者，接受視訊診療之後，卻遲遲不拿健保卡去診所領藥過卡，透過通訊軟體聯絡提醒患者，甚至還有人冷冷地說「不需要了！我已經去其他診所看過中醫了！」讓不少基層醫師感到非常無奈。

中醫師郭大維昨在臉書上發文表示，最近出現一堆「棄單」的視訊診療患者，幫確診者視訊看診之後，聯絡患者到診所拿藥、過健保卡，患者卻故意失聯或不接電話，甚至還有些人會直接回說「不需要了！我已經去其他診所看過中醫了。」

郭大維無奈地說，醫療建立在彼此信任的基礎上，他們不是外送平台，無法為病患個人需求或保險需求就亂開藥，所有藥物的開立都要遵守健保用藥指示；若患者本身符合用藥標準，肯定能拿到政府授權製造的清冠一號濃縮顆粒劑型，絕非類清冠。

郭大維指出，他付出了門診時間、醫療專業及整個團隊的精力，也替患者調配出適合的藥物，而且整個視訊看診都是在彼此「知情同意」的狀況下完成的，因此拜託大家看完診以後，務必要拿健保卡去診所領藥。

郭大維說，視訊看診是服務確診者的診療方式，在醫病彼此的互信的基礎下，進行視訊診療、調配藥物、叮囑確診者注意事項並完成藥物交付。大多數的患者都是有用藥急迫性才進行視訊診療，也都會為了家人健康趕緊來診所過卡、批價和領藥。