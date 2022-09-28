蘇姓男子3天2度開槍後投案，被警方現場壓制。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

27歲蘇姓男子疑因向經營海產店的周姓老闆索討數萬元保護費不成，26日凌晨先到周男的南區友人住處連開多槍，28日凌晨再到周男經營的海產店對空開1槍並丟擲爆裂物，還好無人傷亡。事後，蘇男主動聯絡警方到場逮捕，並交出作案用的改造手槍及子彈。全案偵訊後，依槍砲、恐嚇、毀損等罪嫌移送法辦。

據查，有吸毒等多項前科的蘇男，向周男索取保護費後，周男不僅沒有同意，還在臉書PO文嗆蘇男憑什麼要收保護費？周男多位友人也上網批評蘇。

26日凌晨，蘇男前往周男南區永興二街某友人的住處，朝對方的座車連開多槍，造成車身彈痕累累。事後，警方除在現場拾獲9個彈殼外，還循線查出涉嫌開槍的蘇男身分。

由於警方緊迫追查蘇男的行蹤，導致蘇男透過中間人向警方表明將出面投案。不料，今天凌晨0點許，蘇男又持改造槍彈與爆裂物前往周男東區生產路的海產熱炒店，一進店內即對空開了1槍，接著再持槍指向店內人員，並將不明爆裂物丟進店內，造成現場爆炸、煙霧瀰漫，周男及海產店員工、客人也紛紛逃出店外，幸好無人受傷。

犯案後，蘇男立即逃離現場，並在附近聯絡警六分局到場逮捕，員警還當場查扣蘇男作案用的1把改造手槍與6顆子彈。