嘉義縣在全國唯一校園內設有文昌祠的新港鄉文昌國小舉行聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典禮，由縣長翁章梁擔任正獻官。（呂妍庭攝）

學童拔象徵智慧毛的智慧筆。（呂妍庭攝）

嘉義市祭孔去年度因應新冠肺炎影響，縮小規模、取消佾舞項目，今年度六佾舞重啟，由北興國中學生演繹。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市各界紀念大成至聖先師2572週年誕辰釋奠典禮今在嘉義公園孔廟循舉行，由市長黃敏惠擔任正獻官。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今教師節，嘉義縣、市皆舉辦祭孔大典，嘉義市在嘉義公園孔廟循古禮舉行，嘉義縣在全國唯一校園內設有文昌祠的新港鄉文昌國小舉行，除學生演繹六佾舞外，重頭戲是學童拔象徵智慧毛的智慧筆、領智慧糕，主辦單位盼古禮表彰孔子有教無類、因材施教外，也發揚尊師重道精神。

嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典禮，今清晨在文昌國小舉行，由縣長翁章梁擔任正獻官，各界代表為陪祭官，鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴之後，新港國中學生擔任禮生、文昌國小學生擔任佾生、樂生，依序進行迎神、上香、奠帛爵、行初獻禮、恭讀祝文、分獻禮、終獻禮、送神等古禮，最後完成燒祝帛的「望燎」儀式。

文昌國小另一個重頭戲「擲筊」，由擲最多筊的班級帶走供品「牛豬羊」，為得到至聖先師的青睞與賞識，小朋友都表現出恭敬誠心的一面，下跪、叩頭或是口中默念，在歡呼聲中班級贏得供品。

嘉義市各界紀念大成至聖先師2572週年誕辰釋奠典禮今在嘉義公園孔廟循舉行，由市長黃敏惠擔任正獻官，祀典後學生及民眾領取智慧糕、智慧筆，期能開啟智慧、學業進步。

市府教育處表示，去年度因應新冠肺炎影響，縮小規模辦理並取消佾舞項目，今年度六佾舞重啟，由北興國中學生演繹，市府感謝該校師生的熱忱努力，自發利用課餘時間學習，勤奮不懈地調整好每個動作細節，為整個祀孔典禮呈獻最大的敬意和尊重。孔