今教師節，嘉義縣、市皆舉辦祭孔大典，嘉義市在嘉義公園孔廟循古禮舉行，嘉義縣在全國唯一校園內設有文昌祠的新港鄉文昌國小舉行，除學生演繹六佾舞外，重頭戲是學童拔象徵智慧毛的智慧筆、領智慧糕，主辦單位盼古禮表彰孔子有教無類、因材施教外，也發揚尊師重道精神。
嘉義縣各界紀念至聖先師孔子2572週年誕辰釋奠典禮，今清晨在文昌國小舉行，由縣長翁章梁擔任正獻官，各界代表為陪祭官，鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴之後，新港國中學生擔任禮生、文昌國小學生擔任佾生、樂生，依序進行迎神、上香、奠帛爵、行初獻禮、恭讀祝文、分獻禮、終獻禮、送神等古禮，最後完成燒祝帛的「望燎」儀式。
文昌國小另一個重頭戲「擲筊」，由擲最多筊的班級帶走供品「牛豬羊」，為得到至聖先師的青睞與賞識，小朋友都表現出恭敬誠心的一面，下跪、叩頭或是口中默念，在歡呼聲中班級贏得供品。
嘉義市各界紀念大成至聖先師2572週年誕辰釋奠典禮今在嘉義公園孔廟循舉行，由市長黃敏惠擔任正獻官，祀典後學生及民眾領取智慧糕、智慧筆，期能開啟智慧、學業進步。
市府教育處表示，去年度因應新冠肺炎影響，縮小規模辦理並取消佾舞項目，今年度六佾舞重啟，由北興國中學生演繹，市府感謝該校師生的熱忱努力，自發利用課餘時間學習，勤奮不懈地調整好每個動作細節，為整個祀孔典禮呈獻最大的敬意和尊重。孔
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