鍾東錦競總蒐集相關毀謗證據，向縣警局刑大提告。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長藍軍內鬨，有民眾在Line群組或是臉書發言攻擊苗栗縣長參選人鍾東錦，鍾東錦認為這些不實言論已嚴重毀謗他的名譽，並意圖使人不當選，9月中旬委任律師羅偉恆向苗栗縣警局刑大提告，警方受理後報請苗栗地檢署指揮，依法傳喚多名民眾到案說明，目前已有1人到案，詢後依違反刑法妨害名譽、公職人員選舉罷免法等罪嫌函送檢方偵辦。

根據鍾東錦蒐集毀謗他的涉案民眾證據顯示，至少有5、6人，其中另還包括1名目前居住在泰國的民眾，警方已發出傳喚通知他於10月初到案說明，目前尚未知悉這名民眾是否可以按時到案應詢，不過，根據鍾東錦競總提供資料顯示，這名民眾已透過Line向鍾東錦致歉，鍾東錦競總尚未表示是否對他撤告。

苗栗縣長選戰開打，藍軍出現兩名參選人，各有各的支持群眾，由於支持群眾情緒較為激動，容易在主群軟體群組內發布強烈字眼意見，苗栗縣警察局呼籲，散布假新聞、假消息，可能構成刑法第310條誹謗罪、第309條公然侮辱罪、第151條恐嚇公眾罪、第153條煽惑他人犯罪或違背法令罪等，而公職人員選舉罷免法第104條，尚有意圖使人當選或不當選而誹謗罪等等，民眾切勿聽信及轉傳，更不可任意捏造不實訊息，否則輕則會依社會秩序維護法規定處以行政罰鍰，重則觸犯刑事法律另須負起刑事責任。

參選苗栗縣長的苗栗縣議長鍾東錦，在堅持被開除黨籍也要選下去後，有不滿民眾在臉書上，或是Line群組內發布不滿鍾東錦的批評言論，鍾東錦競總在獲知相關內容，認為不容讓這些不實言論繼續散布，不僅嚴重妨礙他的名譽，也嚴重影響他的選情，因此，才於9月中旬委任律師羅偉恆向縣刑大提告。

警方受理後報請苗栗地檢署檢察官指揮，展開偵查鎖定其中數名留言者真實身分，立即通知到案說明，目前已有1名葉姓男子到案受詢，警詢後，已依違反刑法妨害名譽、公職人員選舉罷免法等函送檢方偵辦。

鍾東錦競總發言人陳怡樺表示，鍾東錦參選以來，遭受有心人士以網路或是社群媒體抹黑汙衊，假造不實言論，不但涉及人身攻擊、毀謗、意圖使人不當選，已委請律師蒐集證據，如涉及不法將交由檢警偵辦，期望能杜絕網路霸凌，捍衛台灣民主選舉的價值。