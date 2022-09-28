台中市北屯區大坑國民小學學生胡家毓的作品。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市立大甲國民中學學生江冠宜的作品。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

教育，是一件神聖的工作！今天是教師節，老師們長年春風化雨，台中市教育局連續18年舉辦電子賀卡徵稿，從學生參賽作品中評選出100張電子賀卡，南屯區大新國小學生吳若瑜的作品，連續2年獲選為台中巿教師節電子賀卡代表，寄發給全市教師，表達對老師的感謝。

天下雜誌日前公布全國縣市首長施政評比，台中榮登「教育王」，教育局支出佔比是六都第一！教育局長楊振昇說，市長盧秀燕重視教育發展，市府用心給孩子最好的，特別感謝所有教育夥伴們的協助及付出，讓施政開花結果。

為了表達對老師的謝意，台中市全國首創教師節電子賀卡徵稿，連續18年不中斷，邀請全市高中、國中、國小所有學子，結合數位科技及藝術美學，製作充滿創意又溫暖動人的電子賀卡。南屯區大新國小學生吳若瑜的作品，搭配局長賀詞，連續2年獲選為台中巿教師節電子賀卡代表，寄發給全市教師作為賀卡。

吳若瑜說，她運用活潑方式呈現教室師生歡樂學習景象，有的同學手比愛心、有的同學給老師擁抱，「這是我在大新國小學習的最美風景」，以此來表達對老師們的感謝。

今年獲獎的大甲國中學生江冠宜分享設計理念表示，賀卡上可見學生雙手向老師遞出花束，傳達對老師的滿滿感謝與祝福，夕陽映著溫暖橘光則象徵老師孜孜不倦的教導。北屯區大坑國小學生胡家毓也說，每年教師節，她和同學們都會製作卡片送給老師，希望把感謝的心情傳達給老師，也希望收到卡片的老師們都能感受到學生的熱情和滿滿的祝福。