周三日經指數跌至近3個月新低，因經濟衰退的擔憂加劇、隔夜美股陷入更深的熊市，以及媒體報導蘋果公司放棄增產iPhone手機。

周三日經225指數早盤大跌2.21%，收在25,984.51點，為7月4日來首次跌破26,000點重大心理關卡。

東證一部指數跌1.72%，為1,840.78點。

所有類股全面下跌，能源股跌1.08%，跌幅最小；房地產跌3.15%，表現最差。隔夜原油從數個月低點反彈，能源股在早盤大多時候都大漲。

藥廠衛采（Eisai）本可以為日股帶來支撐，但該公司在宣布阿茨海默症療法Lecanemab試驗成功後因湧現過多買盤，導致股票未能成交。

以權重來看，優衣庫母公司迅銷下跌4.44%，給日經指數帶來最大的拖累；其次為新創公司大金主軟銀集團跌2.76%，機器人巨頭發那科（Fanuc）跌3.71%，以及晶片製造設備大廠東京威力科創跌2.24%。

日本板硝子（Nippon Sheet Glass）跌7.25%，則為跌幅最大的個股。