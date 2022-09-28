彰化一名人妻因身體痠痛，找上蕭姓推拿師按摩，不料心術不正的蕭男，竟反覆搓揉人妻鼠蹊部、恥骨，還數度刻意碰觸陰道口、肛門口及乳頭，人妻因感到屈辱找先生上門理論，蕭男辯稱只是不小心「ㄏㄨㄟˊ」到，人妻憤而提告，最終蕭男遭依《猥褻罪》處有期徒刑10月；而事實上2015年蕭男就曾用相同手法指姦女校長，遭判1年4月。

據了解，2015年蕭男在彰化經營個人按摩工作室，某退休女校長上門按摩，蕭男先用嘴巴靠近女校長胸部，隨後又在推拿恥骨部位穴道時，把手伸進內褲以手指插入陰道指姦得逞，還譏笑「不簡單，妳這個年紀還會濕」，導致女校長身心受創失眠。

而7年過去，蕭男與女友在彰化共同經營推拿按摩工作室，但蕭男沒有學到教訓，2020年又以推開氣結為由，猥褻人妻，被害人妻證稱，過程中已經表明好幾次不要按摩胸部，但蕭男竟直接掀開美容衣搓揉胸部，遭其拒絕後不死心，還直接從美容衣領口上方伸手進去摸。

判決書指出，按摩師與人妻丈夫對質時還辯稱她沒有拒絕，他也沒有一直抓，因人妻氣血不通胸口都悶著，所以才進行推開的療程，但遭受害人妻反嗆，就拒絕了還執意要按，雙方各說各話;法官根據對質錄音檔認為，一般人理應會第一時間駁斥，但推拿師未有隻言片語為自己辯駁，認其確有按摩被害人鼠蹊部、胸部等。

法官審酌，蕭男推拿行為類似醫療上照護關係，其竟用此機會為上開猥褻行為，欠缺對他人身體及性自主權應予尊重的觀念，造成被害人身心受創，考量犯後否認犯行，且未與被害人達成和解，或徵得其原諒，依《對受照護之人利用機會猥褻罪》，累犯，處有期徒刑10月。