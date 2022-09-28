金曲歌后詹雅雯、詹雅云近日登上《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，當談到詹雅雯即使承受巨大的病痛及磨難，依然保持正能量，卻止不住外界批評的聲音時，詹雅云忍不住情緒落淚表示：「真的很心疼」。而姊妹倆因小時候家境不好，經常以參加歌唱比賽贏獎品的模式貼補家用；而在因緣際會下姊妹倆也出了第一張專輯竟不希望露臉，因為詹雅云覺得兩人長相太過平凡，詹雅雯甚至覺得「很俗」，此話一出立刻讓主持人陳國華反駁：「一點都不平凡阿！」

走過許多低潮，詹雅雯深知在谷底的痛苦與無助，即便承受巨大的病痛及磨難，依然保持正能量，而先前姊妹倆開演唱會時竟出現批評的聲音，指責她們用詹雅雯的病情當作一個宣傳，這也讓詹雅云激動落淚表示：「他們就是看圖說話而已，就是這麼膚淺的去評斷他人」。此外，熱愛公益的詹雅雯先前成立公益團體行善，卻在開腦後身體扛不住，加上疫情影響根本無法幫助弱勢族群蓋房子，主持人陳國華也透露，那時正好是詹雅雯身體最弱的時候：「她一天只吃清粥加4顆白煮蛋，這樣吃了2個月，真的很虛弱」。

今年55歲的詹雅雯演藝生涯長達41年，13歲時與妹妹詹雅云組成「櫻花姊妹」出道，唱歌幫家裡還債，單飛後便以詹雅雯這個藝名發片，因一首「想厝的人」打開知名度，談到兒時經歷，從小家境貧苦的她不僅14就當女工分擔家計，更與妹妹詹雅云四處參加大大小小的歌唱比賽，以贏得獎品的方式幫家裡添新家電及日用品等。而因緣際會下「櫻花姊妹」獲得出道發片的機會，但詹雅云覺得兩人長相平凡不想露臉，詹雅雯甚至直白的說：「很俗的樣子！因為爸媽都是工人，所以我跟妹妹完全就是很土的那種！」。姊妹倆從小因為家境關係不僅對裝扮、華麗的事物一竅不通，加上還需打工維持家計，所以才會希望自己的照片不要出現在專輯上。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。