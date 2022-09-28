59歲錢慧儀早年頂著港姐亞軍頭銜出道，27年前她淡出演藝圈嫁入豪門，老公是香港五大富豪之一大生銀行創始人馬錦燦的兒子馬清揚，4年前傳出男方和烏克蘭女模Ksenia B過從甚密。昨(27日)錢惠儀發聲證實豪門夢碎，與馬清揚的27年婚姻畫下句點，好巧不巧Ksenia B同時在IG分享自己的床上片，可見她躺在床上表情微醺放電，還加了愛心特效，看來心情不錯。

錢慧儀早年與和胡慧中等人拍過電影《夏日福星》，27年前她宣布與香港知名華資銀行「大生銀行」創辦人馬錦燦的么子馬清揚結婚，婚後將重心放到家庭，4年前傳出兩人冷戰，沒有一同出席孩子在英國的中學畢業典禮，當時馬清揚承認夫妻倆吵架4個月，太太情緒出問題，有找醫生接受治療，其他不願多談。

Ksenia B曬出床上嫵媚影片。（圖／翻攝自 IG）

沒想到4年過去，錢惠儀日前發聲明承認婚姻走到盡頭，她在聲明中寫下：「『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及27年的婚姻正式告別。請，以後不要再叫我馬太。謝謝！」，更有傳聞指4年前馬清揚就和錢惠儀分房睡，要求她住進沒窗戶、睡得是折疊床的小房間，導致她天天以淚洗面。

據《東網》報導，馬清揚4年前傳出有紅粉知己，對象是烏克蘭籍的模特兒Ksenia B，但男方否認，如今錢惠儀宣布離婚，Ksenia B恰好在IG限時動態曬出床上放電影片，可見她穿著睡衣在床上自拍，擺出嫵媚姿勢，還加了充滿愛心泡泡濾鏡，瘋狂放電，讓粉絲直呼太辣。