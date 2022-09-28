在一場比賽要看到1次投手犯規，已經是很少見的情形，今日馬林魚造訪大都會球場進行系列賽，牛棚左投布雷爾(Richard Bleier)在1個打席當中，連續被抓了3次投手犯規，讓生涯從未出現過投手犯規的布雷爾超傻眼，同時也締造了大聯盟新猷。
老早就無緣季後賽的馬林魚，面對正鞏固國聯東區王座的大都會，6局結束以6：3取得領先，8局下馬林魚推派布雷爾登板後援，先順利抓下2個出局數後，布雷爾遭到麥尼爾(Jeff McNeil)敲安上壘，接著在面對大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)投出的第1顆球後，遭到一壘審宣判投手犯規，免費讓麥尼爾上得點圈，布雷爾顯得一頭霧水。
隨後布雷爾投出該打席第3顆球，又被抓到1次投手犯規，麥尼爾也因此來到三壘得分大門口，這也讓布雷爾雙手一攤表達不滿，連續被抓2次投手犯規後，原以為遭遇丟分危機的布雷爾能更小心謹慎，沒想到在1好3壞的情況下，布雷爾還是吞下了單一打席第3次投手犯規，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)忍不住上來抗議而遭驅逐出場，白白丟掉分數的布雷爾也只能無語問蒼天。
根據《Elias Sports Bureau》報導，布雷爾成為現代棒球史上首位，在同個打席發生3次投手犯規的球員，創造大聯盟歷史，另外來自《ESPN Stats & Info》的數據，大聯盟歷史上只有6位投手在同1局當中出現3次投手犯規，在布雷爾前則是要追朔到1988年8月7日的高特(Jim Gott)。
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