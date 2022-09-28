在一場比賽要看到1次投手犯規，已經是很少見的情形，今日馬林魚造訪大都會球場進行系列賽，牛棚左投布雷爾(Richard Bleier)在1個打席當中，連續被抓了3次投手犯規，讓生涯從未出現過投手犯規的布雷爾超傻眼，同時也締造了大聯盟新猷。

老早就無緣季後賽的馬林魚，面對正鞏固國聯東區王座的大都會，6局結束以6：3取得領先，8局下馬林魚推派布雷爾登板後援，先順利抓下2個出局數後，布雷爾遭到麥尼爾(Jeff McNeil)敲安上壘，接著在面對大都會重砲阿隆索(Pete Alonso)投出的第1顆球後，遭到一壘審宣判投手犯規，免費讓麥尼爾上得點圈，布雷爾顯得一頭霧水。

隨後布雷爾投出該打席第3顆球，又被抓到1次投手犯規，麥尼爾也因此來到三壘得分大門口，這也讓布雷爾雙手一攤表達不滿，連續被抓2次投手犯規後，原以為遭遇丟分危機的布雷爾能更小心謹慎，沒想到在1好3壞的情況下，布雷爾還是吞下了單一打席第3次投手犯規，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)忍不住上來抗議而遭驅逐出場，白白丟掉分數的布雷爾也只能無語問蒼天。

Richard Bleier has never had a balk called on him in his career. In the 8th inning he had not one, not two but THREE balks called on him



The third was enough for Don Mattingly as he got tossed @shea_station pic.twitter.com/n6GmE96HZA — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 28, 2022

根據《Elias Sports Bureau》報導，布雷爾成為現代棒球史上首位，在同個打席發生3次投手犯規的球員，創造大聯盟歷史，另外來自《ESPN Stats & Info》的數據，大聯盟歷史上只有6位投手在同1局當中出現3次投手犯規，在布雷爾前則是要追朔到1988年8月7日的高特(Jim Gott)。