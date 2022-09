走過逾一甲子歲月的圓山大飯店,近年來致力活化文化資產,繼揭開東、西2條密道的神祕面紗獲民眾搶訂的熱烈迴響後,為歡慶飯店開幕70周年,今(28日)首度將塵封50年的西密道出口之門打開重見光明,開放外界親揭其神祕面紗。

圓山將這次導覽行程名稱定為「尋祕圓山 密境之光」,意指打開西密道第2道門的意境猶如「Light at the end of tunnel」。圓山大飯店董事長林育生說:「圓山大飯店從2019年開始,對外界開放以西密道為主的文化導覽,於2020年又開放了以東密道為主的文化導覽。今年為慶祝圓山70周年,首度開放總統行館予國人參觀;至此,圓山已逐步將飯店的神秘的面紗,近乎完整的呈現給國人。」

林育生表示,今日圓山大飯店西密道開通對外的大門,從此,過去對於東、西密道,到底是通往總統府?還是通往松山機場?還是通往是林官邸的神祕傳說,所有圓山大飯店最神祕的文化資產至今都已向國人揭曉。而在揭開圓山所有的祕密通道、呈現所有的文化景點後,反而使圓山大飯店更多更豐富的文化故事呈現在國人眼前,不但神祕感不會消失,還引起更多的討論話題。

西密道的第二道門塵封50年。(圓山大飯店提供)

圓山大飯店到底還有哪些沒有被發現的祕密?圓山在70年的歲月裡有很多關於政治、歷史與人物的祕辛,隨著70年後開放的文化景點,引發的問號更多了;在這段時光中所發生的史事,不論是中美斷交的國際談判或是政治上的競爭等,還有圓山過往歷史人物的故事都將令人更好奇。

林育生指出,今日西密道出口之門也重見光明,是圓山整個文化導覽的里程埤,將圓山重要的文化資產完整呈現在世人的面前,也完成了階段性的文化任務。他更表示,圓山期許為台灣的旅遊標竿,以溫暖的人情、豐富的歷史,迎接國際旅客前來。

搭配這次「尋祕圓山 密境之光」打開西密道第2道門的導覽行程,圓山大飯店10月1日起至12月30日也推出一系列食宿好康及回饋專案。包含凡以每位原價250元付費參加圓山西密道文化導覽之賓客贈送限量1000組的「圓山木質組合名片座」1組,館內4餐廳用餐單筆消費滿770元可享西密道文化導覽每位加購優惠價200元等,還有指定餐廳或商品達消費門檻送西密道文化導覽的豐富活動。

住宿方面,「尋祕圓山平日天際客房住宿」每晚6999元,每房加贈圓山御廚無添加調味三寶禮盒乙組、西密道文化道導覽1至2位及松鶴餐廳自助早餐1至2位;另外還有「密境之光一泊二食平日天際套房住宿」每晚9999元、「密境之光一泊二食平日環景套房住宿」每晚1萬2999元,每房加贈金龍廳或圓苑廳國宴文化餐1至2客、圓山御廚無添加調味三寶禮盒1組、西密道文化道導覽1至2位及松鶴餐廳自助早餐1至2位等回饋優惠。