王姓女子在郭姓業者的服飾店上班，擔任會計以及進、出貨人員，到職後從未請過特休。因受到疫情影響，王女被告知6、7月不用上班，公司會補助8000元的防疫金，或者可以到倉庫做染衣服的工作，王女決定不上班，在2021年9月30日提出離職，並告郭男違反勞基法。高雄地方法院審理後認為，郭男得賠償王女資遣費及未特休薪資，因此判郭男賠28萬，可上訴。

王女在2014年到郭男的服飾店上班，2021年6月開始受到疫情影響，郭男為了防止虧損擴大而暫時停業，並告知王女可以選擇休假或到倉庫染衣服，若休假公司付8000元的防疫金，王女因患有甲狀腺亢進，高溫環境工作容易引發熱中暑，所以決定休假不上班。

王女要求郭男賠償停業期間的薪資、不當扣薪工資、資遣費、國定假日出勤工資、特別休假未休工資以及失業保險給付損失等金額項目，合計總共33萬元，並要求郭男發非自願離職證明書，讓她可以請領補助。

高雄地院審理時，郭男主張服飾店為合夥事業，王女是他以個人名義聘請的，雙方之間為承攬關係，而非僱傭關係，且郭男表示，當初都有跟王女說好可以到倉庫去做染衣服的工作，雖王女辯稱自己有甲狀腺亢進，不方便在高溫環境下工作，但王女先前的確有到倉庫做染衣服的工作過。

法官認為，郭男的合夥人早已過世，服飾店應為郭男1人所有，確定雙方為僱傭關係，且中央未將服飾店列為停業事業，因此業者若自主停業得給付員工正常薪資。經查雙方對話發現，郭男確實有詢問王女是否要從事染衣工作，但王女表示她要休假，可證明王女有與郭男達成疫情期間休息減薪的協調。因此判郭男得賠償王女資遣費及未特休的薪資共28萬餘元，並開立非自願離職證明書。