近年離岸風電開發沸沸揚揚，德能集團今天把「美森離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書」送至專案小組審查，雖然環評委員對於要送環評大會或補正再審仍有爭論，但最後仍建議通過並送環評大會審議。

依再生能源發展條例修正案，明訂再生能源發電量於2025年應達到27GW，開發單位表示，美森離岸風力位於苗栗縣後龍鎮外海，面積約8.4平方公里，離岸最近距離約4公里，水深介於50公尺至60公尺，海纜規劃苗栗縣竹南鎮、後龍鎮擇一處上岸，海纜埋設深度至少1.5公尺，整體施工期程約1年至2年。

本案擬採振動錘施工，開發單位提及，振動錘施工的水下噪音較傳統敲擊式液壓錘顯著降低，安裝樁體時間大幅縮短，減少施工影響時間；可安裝超大直徑樁體；已在各式海事工程大幅應用，近年逐步擴展至離岸風電；避免滑樁意外，及可拔取樁體、利於即時誤差修正及未來除役作業等優點。

但有環評委員在內部討論時質疑，陸域變電站及陸纜施工方式，恐怕會對石虎造成影響，但有另個環委直言，林務局的生態調查多為估計，並不準確。

專案小組最後建議，開發單位應補充陸域生態冬季或春季調查資料，並加強渡冬候鳥及夏季過境猛禽影響評估及保育對策後送環評大會審查。