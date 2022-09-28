歐洲能源危機越演越烈，連接俄羅斯與歐洲的二條北溪天然氣管線疑遭人為破壞，而且通往西歐的最後一條天然氣管線，因過境費法律糾紛遲遲未解，也可能面臨斷供風險。美國財經媒體分析指出，在最壞情況下，歐元區GDP（國內生產毛額）可能萎縮5.6%，比2009年金融海嘯引發的經濟衰退還嚴峻，其中以德國遭受打擊最大。

報導指出，在俄羅斯減少供應能源情況下，今年第四季歐盟經濟體將進入經濟衰退，基本年衰退幅度預估是2.2%。假設今年冬季像2010年一樣特別冷，加上俄國完全中斷供氣，歐洲協調共享能源政策又失敗，預估歐盟經濟衰退幅度可能高達5.6%，比2009年金融海嘯引發的經濟衰退還嚴峻。

報導稱，就算歐洲經濟能躲過最糟情況，明年仍可能陷入二次世界大戰以來第三大萎縮幅度，以歐洲最大經濟體德國受到打擊最大。曾任國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家、目前為彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 資深研究員歐布思費爾Maurice Obsfeld警告：「歐洲經濟很明顯恐邁入深度衰退。」

一些能源業觀察家警告，歐洲能源風暴可能比1970年代石油危機還嚴重，業界更憂心問題將持續數年，牛津能源研究所研究員哈諾爾說：「這很可能會是持續2年的問題。」

《華爾街日報》也警告，歐洲能源業恐迎來「雷曼時刻」，近來歐洲各國政府紛紛撥巨款搶救行業，像是歐洲最大經濟體德國，上週宣布投入約80億美元（折合約新台幣2500億）的資金替能源巨頭Uniper增資、並將其國有化，報導稱歐洲面臨的能源風暴，與2008年金融危機時有些相似。