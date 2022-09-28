配合政府訂定2050年淨零排放目標，中興大學今(28)日舉行永續發展辦公室揭牌典禮，宣示校方在2040年達到100％淨排放，致力成為國內達標最早的大學。而學校將以烏日溪心壩牧場為示範區，導入智慧管理系統及固碳技術，預估2025年達成牧場100％碳中和，再將運作模式推行至全校區，達成永續發展校園目標。

中興大學校長薛富盛表示，政府訂定2050年淨零排放目標，興大則是宣示在2040年提前達成，興大農資學院、循環經濟研究學院，具有專業的減碳與碳匯研究師資，而理學院、工學院則有綠能與負碳技術研發的專業團隊，加上校區涵蓋文山林場、惠蓀林場、東勢林場、新化林場四大林場8000多公頃，因此，興大有信心成為國內推動該目標的示範大學。藉由永續發展委員會及永續發展辦公室的成立，整合校內研究能量與行政資源，共同邁向該目標。

中興大學永續發展辦公室主任林俊良提到，興大已擬定淨零排放階段目標，預計2025年達成50％目標、2035年達成70％目標。現階段以溪心壩畜牧場為示範場域，導入AI核心技術、智慧栽培、智慧檢測、智慧畜牧及綠能設施，以追日太陽能發電設備、廢共晶美合金催化廢水電解產氫發電系統、導入能源物聯網，透過通訊技術收集能源與環境大數據，每日監控產電資訊與數據。藉由溫室氣體盤查、溫室氣體減量、抵換剩餘排放量等措施，預計2025年牧場率先達到碳中和，下個階段再將牧場減碳固碳經驗，拓展至全校區及附屬場域。

中興大學指出，校方長期致力於環境永續，並以發展綠色大學為使命，更是國內第一所加入「澳亞大學校園綠色永續聯盟」的大學。2011年自主導入ISO-14064-1：2006溫室氣體盤查作業、2013年導入ISO-50001能源管理系統，強化環境治理、施行減碳措施，累計自2011年至2020年，校園減碳1萬3312公噸，已減少37.7％碳排放量。

中興大學強調，未來具體推動策略包含：導入碳盤查機制ISO-14064-1：2018；校內林木與實驗林固碳盤點；持續強化環境治理，涵蓋節能減碳、用水用電管理、資源再生、綠色採購、校園生態等；建置AI智能管理系統，監控碳排數據；運用校內研發的綠能與淨零碳排技術，達到溫室氣體減量。