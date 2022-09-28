無黨籍台北市長參選人黃珊珊選在教師節當天發表教育政見，包括3、4歲幼兒納入北市免學費教育範疇、私立幼兒園的補助增至每年5萬4640元等；黃珊珊說，精算後3、4歲免學費每年需約12億元，可從歲入歲出賸餘勻支，是可執行項目，不像其他候選人的政見都算不出來要花多少錢。另黃珊珊也端出智慧教育牛肉，未來北市國中小學生將必修程式語言設計課程，培養小小工程師。

黃珊珊今天舉行教育政策發布記者會，以「9教3權 四方共贏」為主軸，各階段從幼到老，一條龍全面規劃。

黃珊珊說，義務教育向下延伸，5歲幼兒納入台北市國民義務教育範疇，3歲、4歲幼兒納入台北市免學費幼兒教育範疇；2至6歲提供平價、優質的公共化幼兒教育，幼托教育公共化達80％為目標，維持家長對幼兒園教保服務的滿意度超過90％。

黃珊珊解釋，5歲納入國民義務教育可透過修正地方制度法等方式，在台北市先實行，相關法案若送至北市議會，應會獲得支持，另外3歲至4歲免學費，初估需約新台幣12億元預算，預算是經過精算，可利用賸餘等方式因應，不用舉債。

另也端出政見如私立幼兒園補助加倍至一年5萬4640元；逐年降低幼兒園師生比，2歲班以師生比1：7為原則，現行為1：8；3至6歲專班或混齡班，以師生比1：12為原則，現行是1：15，另外補助非營利、準公共化幼兒園久任教學津貼，保障教保服務人員每月薪資新台幣3萬8000元以上。

另針對國際教育部分，預計每年編列預算1億以上鼓勵中小學實施國際交流及合作，並透過各項國際教育計畫來接軌世界。而為因應科技時代來臨，黃珊珊也端出智慧教育牛肉，從中小學開始累積競爭力，將程式語言課程列為必修第三語言。

在學生受教權與福祉部分，黃珊珊表示她未來持續補助學生午餐每日有機蔬菜及每周2次有機米，經濟或社會弱勢學生學校午餐每餐補助提高至70元，也正視月經平權問題，爭取補助全市高中職、國中、國小高年級的女學生，每月可兌換200元生理用品，也增加學校營養師員額編制，由學校現有35人調整至70人。

黃珊珊表示，今日的教育政策兼顧了學生、教師、家長以及校方的權益，四方共贏台北的教育力才可以繼續維持優勢，北市已經是全國第一，希望在全國第一之上繼續往前進。